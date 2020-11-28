Грожан претендует на место в команде IndyCar A.J.Foyt

Пилот «Хааса» Ромен Грожан может продолжить карьеру в серии IndyCar. По сведениям издания Racer, француз претендует на место в команде A.J.Foyt, в которой выступает его соотечественник, экс-пилот Формулы-1 Себастьен Бурде.
Грожан отметил, что надеется получить какие-то новости в ближайшее время.
«С моей стороны на данный момент никаких новостей нет. Надеюсь, они появятся как можно раньше. Не закрываю дверь в Формулу-1, никогда не говори «никогда». Но главная цель — быть там, где смогу бороться за подиумы и победы, потому что мне очень этого не хватает», — сказал Грожан.
Напомним, по завершении сезона-2020 в Формуле-1 команда «Хаас» полностью сменит состав. Место Кевина Магнуссена и Ромена Грожана, вероятнее всего, займут Мик Шумахер и Никита Мазепин.
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