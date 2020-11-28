Мик Шумахер: учиться у Райкконена было бы здорово, но в «Альфа Ромео» сделали свой выбор

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер намекнул, что хотел бы выступать в одной команде с Кими Райкконеном, который защищает цвета «Альфа Ромео». Вместе с тем уже сейчас известно, что состав «Альфа Ромео» не изменится как минимум до завершения следующего сезона, а Мик, вероятнее всего, в следующем году будет выступать в Ф-1 в составе «Хааса».

«Чувствую, что готов к Формуле-1. Знали, что нынешний сезон может получиться хорошим. Что касается моего будущего, было бы здорово выступать в одной команде с Кими Райкконеном и учиться у него. Но в „Альфа Ромео“ сделали свой выбор. Верю, что всё в нашей жизни случается не просто так», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

Напомним, вероятным напарником Шумахера в «Хаасе» станет Никита Мазепин.