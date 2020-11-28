Айлотт сократил отставание от Шумахера в зачёте Ф-2, Мазепин вышел на четвёртое место

После завершения первой гонки Формулы-2 на этапе в Бахрейне в общем зачёте чемпионата произошло несколько заметных изменений. Так, гонщик UNI-Virtuosi Racing Каллум Айлотт сократил отставание от лидирующего пилота Prema Мика Шумахера до 12 очков и продолжает занимать второе место.
Третье место по-прежнему за пилотом молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунодой, защищающим цвета «Ред Булл». Никита Мазепин поднялся на четвёртое место, в его активе 150 очков, отставание от Цуноды составляет 7 очков. Топ-5 замыкает Кристиан Лундгор, не набравший сегодня очков (145). Роберт Шварцман опустился на шестое место (144 очка).
Формула-2. Общий зачёт
1. Мик Шумахер (Prema) — 203
2. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — 191
3. Юки Цунода (Carlin) — 157
4. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — 150
5. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) — 145
6. Роберт Шварцман (Prema) — 144.
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