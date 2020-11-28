Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Бахрейна, Квят — восьмой

На автодроме «Сахир» завершилась третья тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат — у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», тройку лучших замкнул напарник британца Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят показал восьмой результат, его напарник по «Альфа Таури» стал шестым.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,355

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,263

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,366

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,663

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,100

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,117

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,212

8. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,230

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,305

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,317

11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,329

12. Эстебан Окон («Рено») — +1,336

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,504

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,615

15. Шарль Леклер («Феррари») — +1,828

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,204

17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,297

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,404

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,468

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,562.