Хэмилтон завоевал победу в квалификации Гран-при Бахрейна, Квят — десятый

На автодроме «Сахир» завершилась квалификация Гран-при Бахрейна Формулы-1.



По её итогам поул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место у его напарника Валттери Боттаса, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сумел пробиться во второй сегмент, где стал десятым. Его напарник Пьер Гасли показал восьмое время.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.27,264

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,289

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,414

4. Александер Албон («Ред Булл») — +1,010

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,058

6. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,153

7. Эстебан Окон («Рено») — +1,155

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,184

9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,278

10. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,354



Не прошли в третий сегмент:



11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.29,149

12. Шарль Леклер («Феррари») — 1.29,165

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.29,557

14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.31,218

15. Карлос Сайнс («Макларен») — без времени.



Не прошли во второй сегмент:



16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.29,491

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.29,810

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.30,111

19. Ромен Грожан («Хаас») — 1.30,138

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.30,182.