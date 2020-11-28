Боттас: всё в порядке, в этом и проблема

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас после завершения квалификации Гран-при Бахрейна остался удивлён отставанием от напарника.
«У меня всё в полном порядке, и в этом главная проблема. Я выжал из машины всё, а время на круге оказалось всё равно хуже, чем у напарника. Это сильно сбивает с толку. Я не могу сказать, что именно пошло не так — я не допускал ошибок, я проехал отличный круг. Дело в мелочах. Возможно, я неидеально прошёл некоторые повороты. Ну, по крайней мере, мы завоевали первый ряд. Я не думаю, что есть какая-то проблема в машине, она работает отлично. Мы были быстры на длинных сериях, так что я с нетерпением жду гонку», — сказал Валттери Боттас в эфире Sky Sports.
Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Бахрейна завоевал Льюис Хэмилтон.
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