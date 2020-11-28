Стало известно, из-за чего Сайнса развернуло в квалификации Гран-при Бахрейна

Команда Формулы-1 «Макларен» установила причину, по которой испанский пилот Карлос Сайнс досрочно завершил выступление в квалификации Гран-при Бахрейна после разворота в начале второго сегмента. Болид Сайнса внезапно развернуло на торможении перед первым поворотом трассы. Изучив все обстоятельства, в «Макларене» установили, что на машине Карлоса отказали задние тормоза.



«Ты подъезжаешь туда на скорости 300 километров в час, бьёшь по тормозам, и внезапно задние тормоза полностью блокируются. Я очень расстроен. Я прошёл первый сегмент всего с одним комплектом шин, сохранив «софт» на более позднюю часть квалификации. А этот комплект «медиума» так важен для уик-энда! Но похоже, что он перенёс очень сильную блокировку и я не смогу использовать его в гонке. Он выглядит почти что уничтоженным. Потерять комплект «медиума» перед гонкой — худший сценарий, так что я очень расстроен», — приводит слова Сайнса Crash.