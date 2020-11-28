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Источник: Албон близок к тому, чтобы уступить своё место Хюлькенбергу

Источник: Албон близок к тому, чтобы уступить своё место Хюлькенбергу
Авто / Формула-1 0

Шансы немецкого гонщика Нико Хюлькенберга получить контракт с «Ред Булл» весьма высоки, утверждает F1-Insider со ссылкой на собственные источники в паддоке. По неофициальным данным, Александер Албон близок к тому, чтобы потерять место на следующий сезон. На пятничных тренировках Гран-при Бахрейна таиландец разбил машину, а в субботу хоть и занял в квалификации четвёртое место, но проиграл Максу Ферстаппену шесть десятых секунды.

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в ответ на запрос издания лишь отметил, что «быки» не торопятся с принятием решения.

«Ничего не изменилось. После последней гонки сезона мы сядем и всё спокойно проанализируем. Тогда и решим, кто будет выступать за «Ред Булл», — заявил Марко.

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Неужели «быки» опять поймут и простят Албона.
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