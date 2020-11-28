Риккардо посочувствовал Окону, которого опередил на две тысячные

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо выразил сочувствие партнёру по команде — Эстебану Окону. В квалификации Гран-при Бахрейна француз проиграл австралийцу всего две тысячные в споре за шестую позицию.
«Такие результаты действительно обидны. Обычно не выражаю симпатии соперникам, но было немного обидно за Эстебана. Очевидно, что результаты в нашем квалификационном противостоянии не в его пользу. Когда получаешь подобный результат, уверен, он думает: „Ну что ещё я должен сделать?“
Но вместе с тем — тут во мне просыпается соперник — у него было два комплекта шин на третий сегмент, а я использовал два в первом сегменте. У меня были проблемы на первом комплекте, так что пришлось использовать ещё один, после чего на третий сегмент у меня остался лишь один новый комплект. Это сделало мою жизнь чуть сложнее», — приводит слова Риккардо F1i.
- 28 ноября 2020
-
21:55
-
21:14
-
21:06
-
20:56
-
20:50
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
19:58
-
19:05
-
18:53
-
18:13
-
17:27
-
16:47
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:24
-
13:18
-
12:53
-
11:29
-
11:00
-
10:40
-
09:41
-
09:00
-
08:30
-
00:51
- 27 ноября 2020
-
23:49
-
22:13
-
21:17
-
21:06
-
20:48
-
19:42