Риккардо посочувствовал Окону, которого опередил на две тысячные

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо выразил сочувствие партнёру по команде — Эстебану Окону. В квалификации Гран-при Бахрейна француз проиграл австралийцу всего две тысячные в споре за шестую позицию.



«Такие результаты действительно обидны. Обычно не выражаю симпатии соперникам, но было немного обидно за Эстебана. Очевидно, что результаты в нашем квалификационном противостоянии не в его пользу. Когда получаешь подобный результат, уверен, он думает: „Ну что ещё я должен сделать?“



Но вместе с тем — тут во мне просыпается соперник — у него было два комплекта шин на третий сегмент, а я использовал два в первом сегменте. У меня были проблемы на первом комплекте, так что пришлось использовать ещё один, после чего на третий сегмент у меня остался лишь один новый комплект. Это сделало мою жизнь чуть сложнее», — приводит слова Риккардо F1i.