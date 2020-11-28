Перес считает, что мог опередить Албона

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он показал пятый результат.



«Пятое место — прекрасный результат для команды, я доволен выступлением. Мы приняли смелое решение и вышли во вторую часть квалификации, использовав только один комплект «софта». Это было верное решение, поскольку в финале мы могли использовать два свежих комплекта шин. Во второй попытке в финале я проехал на две десятые быстрее, чем в первой, так что это решение позволило отыграть несколько мест на старте.



Мне удалось собрать хороший круг в финале, но я потерял немного времени в тринадцатом повороте. Если бы не это, я мог бы стартовать четвёртым. Жаль, что Лэнсу не удалось выйти в третий сегмент, потому что у него был хороший темп. Уверен, что он сможет отыграться в завтрашней гонке и набрать очки, необходимые нам для борьбы в Кубке конструкторов», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.