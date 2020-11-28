Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Перес считает, что мог опередить Албона

Перес считает, что мог опередить Албона
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он показал пятый результат.

«Пятое место — прекрасный результат для команды, я доволен выступлением. Мы приняли смелое решение и вышли во вторую часть квалификации, использовав только один комплект «софта». Это было верное решение, поскольку в финале мы могли использовать два свежих комплекта шин. Во второй попытке в финале я проехал на две десятые быстрее, чем в первой, так что это решение позволило отыграть несколько мест на старте.

Мне удалось собрать хороший круг в финале, но я потерял немного времени в тринадцатом повороте. Если бы не это, я мог бы стартовать четвёртым. Жаль, что Лэнсу не удалось выйти в третий сегмент, потому что у него был хороший темп. Уверен, что он сможет отыграться в завтрашней гонке и набрать очки, необходимые нам для борьбы в Кубке конструкторов», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020