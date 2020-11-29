Шварцман выиграл вторую гонку Ф-2 в Бахрейне, Мазепин — второй, Шумахер — 7-й

На автодроме «Сахир» завершилась вторая гонка Формулы-2 на этапе в Бахрейне. Победу одержал россиянин Роберт Шварцман, стартовавший с поула. Вторым финишировал Никита Мазепин. Тройку лучших замкнул Луи Делетраз. Лидер общего зачёта Мик Шумахер стал седьмым.
Претендент на место в «Альфа Таури» Юки Цунода после контакта с Маркусом Армстронгом в первом повороте на старте был вынужден заехать на внеплановый пит-стоп, но затем смог вернуться в борьбу благодаря сейфти-кару, который появился после остановки на трассе Тео Пуршера.
Идущий вторым в чемпионате Каллум Айлотт на рестарте допустил ошибку и врезался в Джехана Дарувалу, за что получил штраф в виде проезда по пит-лейну.
Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка
1. Роберт Шварцман (Prema) – 23 круга
2. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — +5,2
3. Луи Делетраз (Charouz Racing System) — +6,4
4. Маркус Армстронг (ART Grand Prix) — +10,6
5. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +15,1
6. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) — +18,5
7. Мик Шумахер (Prema) — +20,7
8. Фелипе Другович (MP Motorsport) — +23,5
9. Рой Ниссани (Trident) — +25,3
10. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab) — +31,1…
15. Юки Цунода (Carlin) — +49,1
16. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — +63,4.
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