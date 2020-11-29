Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шварцман выиграл вторую гонку Ф-2 в Бахрейне, Мазепин — второй, Шумахер — 7-й

Шварцман выиграл вторую гонку Ф-2 в Бахрейне, Мазепин — второй, Шумахер — 7-й
Авто / Младшие серии 0

На автодроме «Сахир» завершилась вторая гонка Формулы-2 на этапе в Бахрейне. Победу одержал россиянин Роберт Шварцман, стартовавший с поула. Вторым финишировал Никита Мазепин. Тройку лучших замкнул Луи Делетраз. Лидер общего зачёта Мик Шумахер стал седьмым.

Претендент на место в «Альфа Таури» Юки Цунода после контакта с Маркусом Армстронгом в первом повороте на старте был вынужден заехать на внеплановый пит-стоп, но затем смог вернуться в борьбу благодаря сейфти-кару, который появился после остановки на трассе Тео Пуршера.

Идущий вторым в чемпионате Каллум Айлотт на рестарте допустил ошибку и врезался в Джехана Дарувалу, за что получил штраф в виде проезда по пит-лейну.

Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка

1. Роберт Шварцман (Prema) – 23 круга
2. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — +5,2
3. Луи Делетраз (Charouz Racing System) — +6,4
4. Маркус Армстронг (ART Grand Prix) — +10,6
5. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +15,1
6. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) — +18,5
7. Мик Шумахер (Prema) — +20,7
8. Фелипе Другович (MP Motorsport) — +23,5
9. Рой Ниссани (Trident) — +25,3
10. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab) — +31,1…
15. Юки Цунода (Carlin) — +49,1
16. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — +63,4.

Формула-2 2020. Этап 11, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка 2 (23 круга)
29 ноября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Роберт Шварцман
Prema Racing
43:15.992
2
Никита Мазепин
Hitech Grand Prix
+5.283
3
Луи Делетраз
Charouz Racing System
+6.472
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020