Шварцман выиграл вторую гонку Ф-2 в Бахрейне, Мазепин — второй, Шумахер — 7-й

На автодроме «Сахир» завершилась вторая гонка Формулы-2 на этапе в Бахрейне. Победу одержал россиянин Роберт Шварцман, стартовавший с поула. Вторым финишировал Никита Мазепин. Тройку лучших замкнул Луи Делетраз. Лидер общего зачёта Мик Шумахер стал седьмым.

Претендент на место в «Альфа Таури» Юки Цунода после контакта с Маркусом Армстронгом в первом повороте на старте был вынужден заехать на внеплановый пит-стоп, но затем смог вернуться в борьбу благодаря сейфти-кару, который появился после остановки на трассе Тео Пуршера.

Идущий вторым в чемпионате Каллум Айлотт на рестарте допустил ошибку и врезался в Джехана Дарувалу, за что получил штраф в виде проезда по пит-лейну.

Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка



1. Роберт Шварцман (Prema) – 23 круга

2. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — +5,2

3. Луи Делетраз (Charouz Racing System) — +6,4

4. Маркус Армстронг (ART Grand Prix) — +10,6

5. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +15,1

6. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) — +18,5

7. Мик Шумахер (Prema) — +20,7

8. Фелипе Другович (MP Motorsport) — +23,5

9. Рой Ниссани (Trident) — +25,3

10. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab) — +31,1…

15. Юки Цунода (Carlin) — +49,1

16. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — +63,4.