Шварцман прокомментировал победу в спринтерской гонке Формулы-2 в Бахрейне

Пилот программы SMP Racing, член гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в составе команды Prema в Формуле-2, поделился впечатлениями от второй гонки этапа Ф-2 в Бахрейне, где он одержал победу. Это четвёртая победа Роберта в сезоне.



«В начале уик-энда у нас были проблемы со скоростью, особенно в квалификации. Рад быть здесь, мы сделали большой шаг вперёд, очень горжусь работой команды. Был непростой старт. Весь первый круг Маркус был совсем рядом, я опережал его всего на несколько метров. Потом удалось оторваться на пару секунд, но после выезда машины безопасности нужно было хорошо провести рестарт, а затем и рестарт после виртуального сейфти-кара. Ну а затем Маркус ошибся в первом повороте. После этого я старался ещё несколько кругов держать прежний темп. В итоге всё сработало.



Борьба за титул? Мы все ещё верим, но шансов, конечно, мало. Было слишком много гонок, где нам не везло, но стараюсь работать ещё сильнее», — сказал Шварцман в интервью после гонки.