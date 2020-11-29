Мазепин объяснил, почему у него не было шанса догнать Шварцмана

Российский гонщик Никита Мазепин, финишировавший вторым в спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Бахрейне, рассказал, почему под финиш начал отставать от выигрывшего Роберта Шварцмана.



«Я серьёзно использовал шины в начале гонки, пришлось серьёзно бороться, а вот Роберт комфортно лидировал и отлично поработал, сохранив покрышки. Так или иначе, мы добились двух достойных результатов.



Нет, во время гонки я не думал, что ради получения суперлицензии мне надо быть осторожнее, по двум причинам. Первое — нужно концентрироваться на каждой конкретной гонке, а они в сумме определят твоё положение в общем зачёте. Второе — в этом году необычные правила из-за ковида, пилоты могут лишаться своих мест. Поэтому ещё важнее выполнять свою работу каждый уик-энд, каждую сессию.



Какой опыт можно будет использовать на „овальной“ версии трассы? Ну, первый поворот и 12-й у нас останутся. Нужно будет так же беречь шины, а так посмотрим», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.