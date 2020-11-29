Шварцман — о слухах про второй сезон в Формуле-2: немного терпения!

Российский гонщик академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман во время пресс-конференции после спринтерской гонки Формулы-2 в Бахрейне не стал подтверждать, что останется в молодёжной моносерии ещё на один сезон. Считается, что Шварцман проведёт в Ф-2 сезон-2021, поскольку в Формуле-1 для россиянина не осталось вакансий, а в «Феррари» хотели бы, чтобы он ещё набрался опыта благодаря второму сезону.



«Хороший вопрос. В какой-то момент вы узнаете ответ. Сейчас ничего не могу сказать, но скоро всё станет известно. Немного терпения», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.



Шварцман выиграл спринтерскую гонку Формулы-2 в Бахрейне и занимает четвёртое место в общем зачёте.

«Феррари» удалила видео, в котором фактически подтвердила второй сезон Шварцмана в Ф-2