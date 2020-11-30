Шварцман объяснил, чем было бы ценно звание лучшего новичка Формулы-2

Российский гонщик академии «Феррари» и «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман ответил на вопрос, насколько для него важно стать лучшим новичком Формулы-2 по итогам сезона. В борьбе за это звание россиянин сейчас на два очка опережает Юци Цуноду и на десять — Кристиана Лундгора.



«Стать лучшим новичком — это хорошо, здорово, но главная цель — выиграть титул. В этом году у меня было много взлётов и падений. Очевидно, уже трудно существенно изменить ситуацию в последний уик-энд, тем более что у меня сильные и быстрые соперники. Если они не сделают кучу ошибок, будет трудно… Но я постараюсь выступить максимально хорошо в последних гонках и изучить как можно больше. Стать лучшим новичком тоже хорошо — это показывает, что ты быстро учишься.



Цель на финал сезона — получить опыт и узнать ещё лучше, как именно работает эта машина. Это позволит нам в будущем избежать ошибок и проблем. Овальная конфигурация трассы интересная, несколько похожа на NASCAR. Гонки обещают быть очень интересными — думаю, обгоны можно будет совершать практически в каждом повороте, кроме одной шиканы. Мы наверняка увидим атаки. Я надеюсь намного лучше провести квалификацию и сильно закончить сезон, оказавшись на хорошем месте в общем зачёте», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.