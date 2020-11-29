Айлотт извинился перед Дарувалой за аварию

Британский гонщик Формулы-2 Каллум Айлотт принёс извинения Джехану Дарувале за столкновение в спринтерской гонке этапа серии в Бахрейне.



«Приношу извинения Джехану Дарувале. Я пытался избежать столкновения с Миком, мне было некуда деваться. Этого не должно было случиться», — написал Каллум Айлотт в своём «твиттере».



Кроме того, пресс-служба Формулы-2 опубликовала видеозапись столкновения Каллума Айлотта и Джехана Дарувалы.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Соответствующее видео доступно на официальной странице Формулы-2 в «Твиттере».

После этой аварии Дарувала сошёл, а Айлотт был вынужден заехать на пит-стоп за новым носовым обтекателем. Судьи наказали Айлотта штрафным проездом по пит-лейн, что окончательно лишило его шансов на очки в гонке.



За один этап до конца сезона Айлотт проигрывает Шумахеру 14 очков в личном зачёте.