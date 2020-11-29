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Айлотт извинился перед Дарувалой за аварию

Айлотт извинился перед Дарувалой за аварию
Авто / Младшие серии 0

Британский гонщик Формулы-2 Каллум Айлотт принёс извинения Джехану Дарувале за столкновение в спринтерской гонке этапа серии в Бахрейне.

«Приношу извинения Джехану Дарувале. Я пытался избежать столкновения с Миком, мне было некуда деваться. Этого не должно было случиться», — написал Каллум Айлотт в своём «твиттере».

Кроме того, пресс-служба Формулы-2 опубликовала видеозапись столкновения Каллума Айлотта и Джехана Дарувалы.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Соответствующее видео доступно на официальной странице Формулы-2 в «Твиттере».

После этой аварии Дарувала сошёл, а Айлотт был вынужден заехать на пит-стоп за новым носовым обтекателем. Судьи наказали Айлотта штрафным проездом по пит-лейн, что окончательно лишило его шансов на очки в гонке.

За один этап до конца сезона Айлотт проигрывает Шумахеру 14 очков в личном зачёте.

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