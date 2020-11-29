Шварцман: в первой гонке я дрифтил, ехал боком — вступил в чемпионат RDS!
Гонщик Академии «Феррари» и команды Формулы-2 «Према» Роберт Шварцман рассказал, как для него складывался гоночный уик-энд в Бахрейне, где после 14-го места в квалификации он стал восьмым в первой гонке и выиграл вторую.
«Я очень обрадовался, потому что чёрная полоса была довольно длительной. Были уик-энды, которые вообще не шли, всё время были какие-то проблемы. Даже в начале этого уик-энда у нас не было темпа. В квалификации были проблемы, а во вчерашней гонке я, можно сказать, дрифтил, ехал боком — вступил в чемпионат RDS! Сегодня мы наконец наладили, настроили машину, я со своей стороны тоже исправил некоторые моменты, что помогло. Рад, что результат оправдал ожидания», — заявил Шварцман в инстаграм-эфире, организованном «СМП Рейсинг».
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