Хэмилтон — о коленопреклонении: это не политическое заявление. Речь о правах человека

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о причинах, по которым он поддержал движение BLM.
«Папа всегда говорил — рассказывай обо всём на трассе. Думал, того факта, что нахожусь здесь, на вершине автоспорта, будет достаточно. Но я был здесь 14 лет и ничего не изменилось.
Даже когда стал профессионалом, я подвергался расовой ненависти. И никто ничего не говорил.
Смерть Джорджа Флойда что-то пробудила во мне. Это вызвало много эмоций, которые я даже не осознавал, что подавил в себе. Помню, как почувствовал жар перед первой гонкой сезона, потому что знал: наша акция вызовет некоторую реакцию. Люди до сих пор не до конца понимают, что означает этот жест. Это не политическое заявление. Речь о правах человека.
Но этого недостаточно, поэтому нам пришла в голову идея создать комиссию, чтобы помочь молодым чернокожим мужчинам и женщинам заняться нашим спортом», — приводит слова Хэмилтон GQ.
- 29 ноября 2020
-
18:08
-
17:42
-
17:37
-
17:23
-
17:10
-
17:02
-
15:48
-
15:45
-
15:10
-
15:07
-
14:09
-
14:07
-
14:01
-
13:49
-
13:00
-
11:52
-
10:41
-
10:00
-
00:38
- 28 ноября 2020
-
23:48
-
22:39
-
21:55
-
21:14
-
21:06
-
20:56
-
20:50
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
19:58
-
19:05
-
18:53
-
18:13