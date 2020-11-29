Хэмилтон — о коленопреклонении: это не политическое заявление. Речь о правах человека

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о причинах, по которым он поддержал движение BLM.



«Папа всегда говорил — рассказывай обо всём на трассе. Думал, того факта, что нахожусь здесь, на вершине автоспорта, будет достаточно. Но я был здесь 14 лет и ничего не изменилось.



Даже когда стал профессионалом, я подвергался расовой ненависти. И никто ничего не говорил.



Смерть Джорджа Флойда что-то пробудила во мне. Это вызвало много эмоций, которые я даже не осознавал, что подавил в себе. Помню, как почувствовал жар перед первой гонкой сезона, потому что знал: наша акция вызовет некоторую реакцию. Люди до сих пор не до конца понимают, что означает этот жест. Это не политическое заявление. Речь о правах человека.



Но этого недостаточно, поэтому нам пришла в голову идея создать комиссию, чтобы помочь молодым чернокожим мужчинам и женщинам заняться нашим спортом», — приводит слова Хэмилтон GQ.