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Хэмилтон — о коленопреклонении: это не политическое заявление. Речь о правах человека

Хэмилтон — о коленопреклонении: это не политическое заявление. Речь о правах человека
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о причинах, по которым он поддержал движение BLM.

«Папа всегда говорил — рассказывай обо всём на трассе. Думал, того факта, что нахожусь здесь, на вершине автоспорта, будет достаточно. Но я был здесь 14 лет и ничего не изменилось.

Даже когда стал профессионалом, я подвергался расовой ненависти. И никто ничего не говорил.

Смерть Джорджа Флойда что-то пробудила во мне. Это вызвало много эмоций, которые я даже не осознавал, что подавил в себе. Помню, как почувствовал жар перед первой гонкой сезона, потому что знал: наша акция вызовет некоторую реакцию. Люди до сих пор не до конца понимают, что означает этот жест. Это не политическое заявление. Речь о правах человека.

Но этого недостаточно, поэтому нам пришла в голову идея создать комиссию, чтобы помочь молодым чернокожим мужчинам и женщинам заняться нашим спортом», — приводит слова Хэмилтон GQ.

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