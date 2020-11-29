Грожан получил ожоги рук и лодыжек

Пилот «Хааса» Ромен Грожан получил небольшие ожоги рук и лодыжек после аварии на старте гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1, сообщает пресс-служба американской команды на официальной странице в «Твиттере».

Напомним, француз уже на первом круге допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина по сути взорвалась. Грожан успел покинуть болид почти сразу и ушёл с трассы на своих ногах, правда, с посторонней помощью. На данный момент Ромена решено отправить в больницу.

После аварии стало ясно, что машина Грожана почти полностью уничтожена, болид разорвало на две части. Гонка была остановлена красными флагами.

Напомним, Ромен Грожан проводит последний сезон в Формуле-1. Команда «Хаас» не стала продлевать с ним контракт.