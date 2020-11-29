Фото: болид Грожана взрывается после контакта с Квятом и аварии с отбойником

Пресс-служба Формулы-1 на странице в «Твиттере» выложила фото пугающего инцидента, участником которого на старте Гран-при Бахрейна стал пилот «Хааса» Ромен Грожан.

Напомним, француз уже на первом круге допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина по сути взорвалась. Грожан успел незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах, правда, с посторонней помощью.

На представленных фотографиях виден момент взрыва, а также эпизод, в котором Грожан выпрыгивает из пылающего болида.

Соответствующие фото доступны на странице Формулы-1 в социальной сети.

Напомним, Ромен Грожан проводит последний сезон в Формуле-1. Команда «Хаас» не стала продлевать с ним контракт.