Пугающий пожар после аварии Грожана на ГП Бахрейна и обугленные остатки болида. Фото

Гонка Гран-при Бахрейна Формулы-1 была прервана красными флагами. Пилоты не успели проехать и одного круга, как заезд прервали. На старте в серьёзную аварию попал гонщик «Хааса» Ромен Грожан, чей болид вспыхнул буквально в одно мгновение.
После этого его машину не показывали долгое время, но позже операторы выхватили Ромена, и, судя по всему, с французом всё нормально. Сейчас Грожана отправят в больницу, где ему предстоит пройти медицинский осмотр.
Что касается самого старта, то Хэмилтон удержал первую позицию, а его напарник Валттери Боттас полностью провалился, пропустив вперёд нескольких соперников. Даниил Квят откатился в самый конец пелотона, гонка была остановлена, когда он занимал 19-е место.
Фото аварии Ромена Грожана – в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов из Бахрейна.
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