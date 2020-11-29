Мать Жюля Бьянки прокомментировала жёсткую аварию Ромена Грожана

Мать бывшего пилота Формулы-1 Жюля Бьянки, получившего серьёзные травмы после аварии на Гран-при Японии 2014 года и скончавшегося в результате этого через несколько месяцев, отреагировала на пугающую аварию на Гран-при Бахрейна, участником которой стал гонщик «Хааса» Ромен Грожан.

"«Гало» был внедрён вследствие инцидента с участием моего сына, и сегодня эта система спасла Грожану жизнь. Счастлива, что всё в порядке", — приводятся слова женщины на странице Tami в «Твиттере» со ссылкой на французского журналиста Жюльена Фебро.

Напомним, Грожан уже на первом круге допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина по сути взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах. Позже он с небольшими ожогами рук и лодыжек был доставлен в больницу.