Ветров: «гало» спасло Грожану жизнь

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал аварию с участием пилота «Хааса» Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна Формулы-1, отметив, что система «гало» уберегла француза от роковых последствий.

«Ужасный случай. Если бы не „гало“, наверное, всё было бы трагично. „Гало“ спасло жизнь Грожану, но металлические рельсы надо огораживать. Как практика показала, на скорости больше 200 можно и поперёк входить.



Какое-то везение, что Ромен обошёлся без серьёзных травм. В таком огне комбинезон alpine stars горел секунд 45. Можно сказать, отделался лёгким испугом. Конечно, реально сделать всё безопаснее. Наверное, организаторы всё поняли: рельсы стоят, казалось бы, в безопасных местах, но, как показала история, машину может бросить поперёк. Чуть не дошло до трагедии», — рассказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.