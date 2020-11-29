Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна Ф-1, Квят — 11-й

На автодроме «Сахир» завершился Гран-при Бахрейна Формулы-1. Его победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул напарник нидерландца Александер Албон, который воспользовался сходом Серхио Переса за три круга до финиша.



Даниил Квят завершил гонку на 11-й позиции, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли стал шестым.



Формула-1. Гран-при Бахрейна



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,254

3. Александер Албон («Ред Булл») — +8,005

4. Ландо Норрис («Макларен») — +11,337

5. Карлос Сайнс («Макларен») — +11,787

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +11,942

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +19,368

8. Валттери Боттас («Мерседес») — +19,680

9. Эстебан Окон («Рено») — +22,803

10. Шарль Леклер («Феррари») — +1 круг

11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1 круг

12. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +1 круг

14. Николас Латифи («Уильямс») — +1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — не финишировал

19. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал

20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал