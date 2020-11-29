Ферстаппен сократил отставание от Боттаса в общем зачёте до 12 очков

По итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1 в общем зачёте чемпионата мира произошли некоторые изменения. Льюис Хэмилтон, досрочно завоевавший титул ещё на этапе в Турции, нарастил отрыв от преследователей, набрав 332 очка.
А вот за второе место борьба обострилась. Напарник Льюиса неудачно провёл гонку, став лишь восьмым. Его основной конкурент Макс Ферстаппен финишировал вторым и получил дополнительный балл за быстрейший круг. В итоге нидерландец сократил отставание от Боттаса до 12 очков.
В Кубке конструкторов на третье место вышел «Макларен», это стало возможным не только благодаря успешной гонке для Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, но и в результате двойного схода «Рейсинг Пойнт».
Формула-1. Зачёт пилотов
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 332
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 201
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 189
4. Даниэль Риккардо («Рено») — 102
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 100
6. Шарль Леклер («Феррари») — 98
7. Ландо Норрис («Макларен») — 86
8. Карлос Сайнс («Макларен») — 85
9. Александер Албон («Ред Булл») — 85
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 71
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 59
12. Эстебан Окон («Рено») — 42
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26
15. Нико Хюлькенберг — 10
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4
18. Ромен Грожан («Хаас») — 2
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.
Формула-1. Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 533
2. «Ред Булл» — 274
3. «Макларен» — 171
4. «Рейсинг Пойнт» — 154
5. «Рено» — 144
6. «Феррари» — 131
7. «Альфа Таури» — 97
8. «Альфа Ромео» — 8
9. «Хаас» — 3
10. «Уильямс» — 0.
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