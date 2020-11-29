Ферстаппен сократил отставание от Боттаса в общем зачёте до 12 очков

По итогам Гран-при Бахрейна Формулы-1 в общем зачёте чемпионата мира произошли некоторые изменения. Льюис Хэмилтон, досрочно завоевавший титул ещё на этапе в Турции, нарастил отрыв от преследователей, набрав 332 очка.

А вот за второе место борьба обострилась. Напарник Льюиса неудачно провёл гонку, став лишь восьмым. Его основной конкурент Макс Ферстаппен финишировал вторым и получил дополнительный балл за быстрейший круг. В итоге нидерландец сократил отставание от Боттаса до 12 очков.

В Кубке конструкторов на третье место вышел «Макларен», это стало возможным не только благодаря успешной гонке для Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, но и в результате двойного схода «Рейсинг Пойнт».

Формула-1. Зачёт пилотов

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 332

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 201

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 189

4. Даниэль Риккардо («Рено») — 102

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 100

6. Шарль Леклер («Феррари») — 98

7. Ландо Норрис («Макларен») — 86

8. Карлос Сайнс («Макларен») — 85

9. Александер Албон («Ред Булл») — 85

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 71

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 59

12. Эстебан Окон («Рено») — 42

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 33

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26

15. Нико Хюлькенберг — 10

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 4

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4

18. Ромен Грожан («Хаас») — 2

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.

Формула-1. Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 533

2. «Ред Булл» — 274

3. «Макларен» — 171

4. «Рейсинг Пойнт» — 154

5. «Рено» — 144

6. «Феррари» — 131

7. «Альфа Таури» — 97

8. «Альфа Ромео» — 8

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.