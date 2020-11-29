Грожан признан гонщиком дня на Гран-при Бахрейна Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Бахрейна на стационарном Международном автодроме Бахрейна. Больше всего голосов получил пилот «Хааса» Ромен Грожан, представляющий Францию. Француз попал в серьёзнейшую аварию на первом же круге гонки, когда внезапно пересёк трассу перед россиянином Даниилом Квятом и после контакта с болидом «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник. От удара автомобиль разломился пополам и загорелся, однако Грожан сумел сам выбраться из пожара.
На подиум Гран-при Бахрейна Формулы-1 поднялись гонщик «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и два представителя «Ред Булл» — голландец Макс Ферстаппен и таиландец Александер Албон. Россиянин Даниил Квят финишировал 11-м.
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