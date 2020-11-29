Ферстаппен — об аварии Грожана: это было страшно
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от гонки Гран-при Бахрейна, а также отдельно прокомментировал аварию гонщика «Хааса» Ромена Грожана.
«Это было страшно. Мы увидели красные флаги, это не обязательно значит что-то плохое. Потом я увидел много огня и подумал, что это не очень хорошо. К счастью, с Роменом всё в порядке. Надеюсь, он выздоровеет.
Что касается гонки, мне немного не хватало. Я пытался держаться недалеко, но «Мерседес» нас опережал, и у нас нет ответа почему. Кроме того, мы были недостаточно агрессивны в стратегии и провели медленный пит-стоп. Что есть, то есть. Второе место — это не так уж и плохо. Надеюсь, мы прибавим в темпе на следующей неделе", — приводит слова нидерландца BBC.
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