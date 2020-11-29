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Хэмилтон — о Грожане: шокирующая картина

Хэмилтон — о Грожане: шокирующая картина
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию с участием гонщика «Хааса» Ромена Грожана на старте Гран-при Бахрейна, поблагодарив руководство чемпионата за меры безопасности, которые оно принимает.

«Видеть эту картину было шокирующе. Когда я сажусь в болид, то рискую. Я уважаю опасность нашего спорта. Писал об этом, когда гонка была прервана. Благодарен, что „гало“ сработало.

Всё могло быть гораздо хуже, но я думаю, что всё это напоминание для нас, что это опасный спорт. Мы гоняемся на пределе, и это всегда надо уважать. Этот случай показал, какую прекрасную работу проделали в Формуле-1 и ФИА. Как бы то ни было, нас ждёт расследование. Предстоит много работы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится", — приводит слова британца BBC.

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