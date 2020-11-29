Хэмилтон — о Грожане: шокирующая картина

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию с участием гонщика «Хааса» Ромена Грожана на старте Гран-при Бахрейна, поблагодарив руководство чемпионата за меры безопасности, которые оно принимает.
«Видеть эту картину было шокирующе. Когда я сажусь в болид, то рискую. Я уважаю опасность нашего спорта. Писал об этом, когда гонка была прервана. Благодарен, что „гало“ сработало.
Всё могло быть гораздо хуже, но я думаю, что всё это напоминание для нас, что это опасный спорт. Мы гоняемся на пределе, и это всегда надо уважать. Этот случай показал, какую прекрасную работу проделали в Формуле-1 и ФИА. Как бы то ни было, нас ждёт расследование. Предстоит много работы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится", — приводит слова британца BBC.
- 29 ноября 2020
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19:14Ветров: «гало» спасло Грожану жизнь Эксклюзив
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