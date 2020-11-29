Видео: Грожан выбирается из горящего болида, застрявшего в отбойнике
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью пугающего инцидента, произошедшего на первом круге гонки Гран-при Бахрейна на Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Гонщик «Хааса» Ромен Грожан после контакта с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. В ролике показывается, когда Грожан покидает объятые пламенем обломки автомобиля. Гонщику помогают пилот медицинского автомобиля Алан ван дер Мерве и коллега по экипажу.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
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