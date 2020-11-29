Риккардо раскритиковал Формулу-1 за многочисленные повторы аварии Грожана

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо считает, что Формула-1 и конкретно режиссёры телевизионной трансляции были абсолютно не правы, когда во время паузы в гонке после аварии Ромена Грожана постоянно показывали повторы аварии и последовавшего за ней пожара.
«Я не хочу слишком много комментировать то, что было в гонке. Я хочу выразить своё отвращение и разочарование по поводу Ф-1. То, что инцидент с Грожаном повторяли снова и снова, это было абсолютно неуважительно для его семьи, для всех наших семей, которые смотрят трансляцию. У нас через час снова гонка, а мы снова и снова смотрим по телевизору на этот огненный шар и его машину, разрезанную пополам. Мы могли бы посмотреть это завтра. Нам не нужно видеть это сегодня. Они играли с нашими эмоциями, и я думал, что это было отвратительно. Надеюсь, другие гонщики тоже выскажутся про это, но если они так не думают, то я буду очень удивлён», — приводит слова Риккардо PlanetF1 со ссылкой на Ziggo Sport.
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