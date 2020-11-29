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Квят не согласен со штрафом за аварию со Строллом

Квят не согласен со штрафом за аварию со Строллом
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не поддержал решение стюардов Гран-при Бахрейна Формулы-1, оштрафовавших его за столкновение с канадским пилотом «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом на рестарте гонки. Квят попробовал атаковать Стролла по внутреннему радиусу, но в итоге поддел автомобиль канадца, после чего Стролл перевернулся. За аварию Квят получил от стюардов 10 штрафных секунд.

«Я не разделяю мнение стюардов. Я думаю, что у меня вообще не было места. Мой автомобиль уже был на внутреннем бордюрном камне. При этом он со своей стороны знал, что я там был. Я был немного рассержен этим решением, потому что оно разрушило мою гонку. Я отлично провёл второй старт, был в эпицентре борьбы, но штраф всё испортил», — приводит слова Квята Motorsport-Total.

Квят получил два штрафных балла за аварию со Строллом
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