Квят не согласен со штрафом за аварию со Строллом

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не поддержал решение стюардов Гран-при Бахрейна Формулы-1, оштрафовавших его за столкновение с канадским пилотом «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом на рестарте гонки. Квят попробовал атаковать Стролла по внутреннему радиусу, но в итоге поддел автомобиль канадца, после чего Стролл перевернулся. За аварию Квят получил от стюардов 10 штрафных секунд.
«Я не разделяю мнение стюардов. Я думаю, что у меня вообще не было места. Мой автомобиль уже был на внутреннем бордюрном камне. При этом он со своей стороны знал, что я там был. Я был немного рассержен этим решением, потому что оно разрушило мою гонку. Я отлично провёл второй старт, был в эпицентре борьбы, но штраф всё испортил», — приводит слова Квята Motorsport-Total.
- 29 ноября 2020
-
22:44
-
22:35
-
22:27
-
22:21
-
21:59
-
21:53
-
21:41
-
21:30
-
21:21
-
21:09
-
20:48
-
20:41
-
20:35
-
20:17
-
19:14Ветров: «гало» спасло Грожану жизнь Эксклюзив
-
18:48
-
18:38
-
18:36
-
18:08
-
17:42
-
17:37
-
17:23
-
17:10
-
17:02
-
15:48
-
15:45
-
15:10
-
15:07
-
14:09
-
14:07
-
14:01
-
13:49
-
13:00
-
11:52
-
10:41