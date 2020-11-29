Росс Браун: нет сомнений, что «гало» спасло жизнь Грожану

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился впечатлениями от пугающей аварии, в которую попал пилот «Хааса» Ромен Грожан на старте Гран-при Бахрейна. По его словам, совершенно очевидно, что жизнь француза была спасена системой «гало».

«Нам нужно провести глубокий анализ случившегося. Огонь вызвал опасения, разрушение барьеров также вызвало опасения. Проблема с барьерами была классической много лет и обычно приводила к фатальным последствиям. Нет никаких сомнений, что „гало“ спасло Ромену жизнь. Не думаю, что кто-то может сомневаться в необходимости „гало“. Сегодня эта система спасла жизнь», — приводит слова функционера Motorsport Week.

Отметим, что машина Грожана разлетелась на две части и после пожара была обуглена. Сам Ромен отделался небольшими ожогами.