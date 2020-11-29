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Ферстаппен раскритиковал «Ред Булл» за неправильную стратегию

Ферстаппен раскритиковал «Ред Булл» за неправильную стратегию
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал свою команду за неправильную по его мнению стратегию, выбранную на Гран-при Бахрейна.

«Мне было нечего терять, так что я давил на газ. Мы плохо стартовали, иногда нужно просто рисковать. Не думаю, что наша стратегия сегодня была опасной. Мы позволили „Мерседесу“ уйти на пит-стоп первыми, что было мне непонятно. Потом случился медленный пит-стоп, а потом ещё одна остановка, которая была мне непонятна. Я не говорю, что сегодня мы бы победили Хэмилтона, но как команда мы могли бы сделать гораздо больше», — приводит слова нидерландского гонщика GPblog.

По итогам гонки Ферстаппен стал вторым, а его напарник по команде Александер Албон финишировал третьим.

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