Магнуссен: я просто счастлив, что Ромен всё ещё с нами
Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал страшную аварию своего напарника француза Ромена Грожана на первом круге гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1. После столкновения с отбойником автомобиль Грожана развалился на две части и загорелся. Однако француз сумел самостоятельно выбраться из болида и отделался ожогами рук.
«Прежде всего я очень-очень счастлив видеть, что Ромен почти не пострадал в аварии — это было невероятно. Видеть, что он выжил, это почти чудо. Я так рад, что у нас внедрили „гало“ и что оно было на его автомобиле. Уверен, без него всё было бы совсем по-другому. Это всё, что я сегодня хочу сказать. Я просто счастлив, что Ромен всё ещё с нами», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
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19:14Ветров: «гало» спасло Грожану жизнь Эксклюзив
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