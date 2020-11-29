Магнуссен: я просто счастлив, что Ромен всё ещё с нами

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал страшную аварию своего напарника француза Ромена Грожана на первом круге гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1. После столкновения с отбойником автомобиль Грожана развалился на две части и загорелся. Однако француз сумел самостоятельно выбраться из болида и отделался ожогами рук.



«Прежде всего я очень-очень счастлив видеть, что Ромен почти не пострадал в аварии — это было невероятно. Видеть, что он выжил, это почти чудо. Я так рад, что у нас внедрили „гало“ и что оно было на его автомобиле. Уверен, без него всё было бы совсем по-другому. Это всё, что я сегодня хочу сказать. Я просто счастлив, что Ромен всё ещё с нами», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».