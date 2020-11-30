Хорнер: Перес делает лучшую работу, так что он всё ещё кандидат

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил сильное выступление пилота команды Александера Албона на Гран-при Бахрейна, но признал, что Серхио Перес всё ещё претендует на место таиландца.

«Сегодня был очень хороший день для Александера Албона. Пересу не повезло, Алекс извлёк из этого выгоду. Это то, что мы хотим видеть от Албона. Думаю, что его восстановление после пятничной аварии было сильным.

Что касается контрактов, то никаких решений до завершения сезона принято не будет. Мы предоставим Албону каждый шанс, хотим, чтобы он был успешен. Такие дни, как сегодня, помогут ему, но впереди ещё два этапа. Что касается Переса, он делает лучшую работу, так что он всё ещё кандидат", — приводит слова Хорнера GPblog.