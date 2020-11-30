Ферстаппен — об Албоне: не думаю, что если ты едешь в 30 или 40 секундах, это очень хорошо

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что его не слишком впечатлил третий результат его напарника по команде таиландца Александера Албона. Во время гонки Гран-при Бахрейна Албон ехал позади Серхио Переса и опередил мексиканца только потому, что у пилота «Рейсинг Пойнт» сломалась силовая установка. При этом Перес и Албон сильно отстали от Ферстаппена, что позволило голландцу провести дополнительный пит-стоп.



«Вы можете решить сами, но не думаю, что если ты едешь в 30 или 40 секундах позади своего напарника, то это очень хорошо. Я ведь могу быть честен насчёт этого, правда? Досадно за Чеко, потому что он провёл очень сильную гонку. И приятно за Алекса, который поднялся на подиум», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.