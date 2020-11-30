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Ферстаппен — об Албоне: не думаю, что если ты едешь в 30 или 40 секундах, это очень хорошо

Ферстаппен — об Албоне: не думаю, что если ты едешь в 30 или 40 секундах, это очень хорошо
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что его не слишком впечатлил третий результат его напарника по команде таиландца Александера Албона. Во время гонки Гран-при Бахрейна Албон ехал позади Серхио Переса и опередил мексиканца только потому, что у пилота «Рейсинг Пойнт» сломалась силовая установка. При этом Перес и Албон сильно отстали от Ферстаппена, что позволило голландцу провести дополнительный пит-стоп.

«Вы можете решить сами, но не думаю, что если ты едешь в 30 или 40 секундах позади своего напарника, то это очень хорошо. Я ведь могу быть честен насчёт этого, правда? Досадно за Чеко, потому что он провёл очень сильную гонку. И приятно за Алекса, который поднялся на подиум», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.

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