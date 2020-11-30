Ферстаппен против того, чтобы пилоты решали, сниматься ли с гонки после серьёзных аварий

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не поддержал идею о том, что пилотам следует предоставить возможность сняться с гонки, если они не захотят продолжать заезды после серьёзных аварий на трассе.

«Не понимаю, почему кто-то не должен гоняться. Если бы я был боссом команды, то выгнал такого пилота. Если бы этот парень не участвовал в гонках, а я был на месте руководителя, то сказал бы ему: «Тогда ты больше никогда не сядешь в этот болид», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.



Напомним, на Гран-при Бахрейна гонщик «Хааса» Ромен Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Француз был доставлен в больницу без серьёзных травм.