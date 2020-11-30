В «Хаасе» сообщили, ищут ли замену Грожану на вторую гонку в Бахрейне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что команда пока не думает о замене Ромена Грожана, который попал в ужасную аварию на Гран-при Бахрейна. В американском коллективе рассчитывают, что француза допустят ко второму этапу на трассе в Сахире.



«Я навещу его утром, поговорю с ним, узнаю, что скажут врачи. У нас всегда есть план, но на данный момент я рассчитываю, что Ромен сможет вернуться на вторую гонку в Бахрейне, если с ним всё будет в порядке. Нам нужно подождать.

Сначала я хочу поговорить с Роменом, прежде чем спекулировать на тему, кто может его заменить, если он не сможет гоняться. В ближайшие несколько дней, когда мы получим от врачей вердикт о том, насколько серьёзны травмы, мы решим, что делать. В данный момент для меня пилот на следующую гонку — Ромен.

Во время первого визита мы немного поговорили, пошутили. Он спросил меня о нескольких вещах, Грожан был очень оптимистичен. Ромен разговаривал по телефону со своим сыном и семьей. Он был в порядке», — цитирует Штайнера The Race.