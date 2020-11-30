Косаченко прокомментировала аварию Грожана и результат Квята на Гран-при Бахрейна

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, поделилась мнением о Гран-при Бахрейна, отдельно остановившись на жуткой аварии гонщика «Хааса» Ромена Грожана, а также прокомментировала 11-е место Даниила Квята из «Альфа Таури».



«Пилоты только поймали адреналин, но страшнейшая авария всё сбила. Психологически после таких моментов очень сложно вернуться в гонку. Особенно после второй аварии не без участия Даниила Квята. Но в целом дальше всё прошло стандартно: Льюис Хэмилтон лидирует, Макс Ферстаппен догоняет.



Я не первый год наблюдаю за Формулой-1, но в этот раз [с аварией Грожана] было что-то страшное совершенно. Непонятно, почему удар не был выдержан, там образовалась просто дырка. Международной автомобильной федерации на этом надо сконцентрироваться и понять, что за металл используется и почему на обычном гоночном старте такое возможно.



Для Дани гонка выдалась обычной, как в последнее время, надо было сразу удачно стартовать, а не откатываться на 19-е место, а потом пытаться добраться до десятки, что не получилось», — приводит слова Косаченко News.ru

