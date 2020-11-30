Вольф: если бы Ромен получил более серьёзную травму, «Мерседес» снял бы машины с гонки

Многие люде в паддоке выразили мнение, что многочисленные повторы жуткой аварии пилота «Хааса» Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна были излишними, однако руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не разделяет эту точку зрения.



«Если бы Ромен получил более серьёзную травму, мы бы сняли наши машины. Жизнь важнее гонок.



Но Формула-1 должна показывать повторы подобных аварий. Нам нужна прозрачность. Иначе кто-то снял бы это на камеру телефона и выложил в интернет. В любом случае вы сможете посмотреть записи того, что произошло», — приводит слова Вольфа GrandPX.



Напомним, Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Француз был доставлен в больницу без серьёзных травм.