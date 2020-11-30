Марценко объяснил, почему Квят виноват в столкновении со Строллом

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко дал оценку аварии российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята с канадцем Лэнсом Строллом из «Рейсинг Пойнт» на Гран-при Бахрейна.
«Квят очень сильно срезал поворот. Стролл его не видел, потому что сместился влево, чтобы зайти по оптимальной траектории. Даниилу нужно было либо оттормозиться так, чтобы у них не было контакта, либо тормозить позже. Так, чтобы Стролл его увидел. Хотя бы поравняться с ним, и тогда Лэнс, возможно, не завернул бы на Квята. Даниил, считаю, виноват в том плане, что нужно было больше места занять, проехать дальше и обозначить себя с правой стороны от Стролла. Тогда бы тот заметил Квята, контакт не произошёл бы. А так Даня начал манёвр, но не завершил его. Получается, что он поддел соперника. По всем гоночным правилам виноват Даниил. Поэтому он и получил свой штраф.
Невыразительное выступление получилось у Квята в этой гонке. В этом году осталось всего два гоночных уик-энда — посмотрим, что будет дальше. Думаю, что в будущем сезоне у нас может появиться новый пилот в Ф-1. Ходят слухи о том, что Никита Мазепин поедет за «Хаас». Кроме того, у нас есть Роберт Шварцман — уверен, что этот парень в итоге окажется в Формуле-1.
Это будет следующее поколение пилотов, и этот гонщик должен быть умнее и мудрее, чем все его предшественники. Умнее и мудрее всех наших пилотов, ранее выступавших в Ф-1 и всех тех наших гонщиков, которые не попали туда, включая и меня. Он, если можно так выразиться, должен стать нашей усовершенствованной версией», — приводит слова Марценко Sportbox.
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