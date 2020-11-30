Видео: Квят сталкивается со Строллом, переворачивая болид канадца
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись аварии российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята и канадца Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт» в гонке Гран-при Бахрейна.
После рестарта Квят и Стролл столкнулись в восьмом повороте трассы: Даниил поддел автомобиль Лэнса, в результате чего болид «Рейсинг Пойнт» перевернулся. Стюарды подсчитали, что канадец находился на гоночной траектории, а Квят попробовал совершить обгон, однако не справился с задачей и спровоцировал столкновение.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Во время гонки Даниил отбыл 10-секундный штраф, а после финиша ему записали два балла в суперлицензию. Теперь за календарный год у Квята их четыре.
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