Попавшего в жуткую аварию Грожана планируют выписать из больницы 1 декабря

Пресс-служба команды «Хаас» опубликовала новое сообщение по состоянию французского пилота Ромена Грожана, который попал в тяжёлую аварию на Гран-при Бахрейна и был госпитализирован.
«Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан продолжает выздоравливать в госпитале Сил обороны Бахрейна (BDF), проведя там ночь после воскресного инцидента на Гран-при Бахрейна. Лечение полученных им ожогов на тыльной стороне обеих рук проходит успешно. В понедельник Грожана посетил руководитель команды Гюнтер Штайнер. Ожидается, что Ромен будет выписан из больницы во вторник, 1 декабря.
Дальнейшие обновления будут предоставлены, когда информация станет доступной», — говорится в официальном заявлении гоночного коллектива.
Напомним, Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Француз был доставлен в больницу без серьёзных травм.
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