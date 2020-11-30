Фиттипальди заменит травмированного Грожана на Гран-при Сахира

Бразилец Пьетро Фиттипальди дебютирует в Формуле-1 в составе команды «Хаас» на Гран-при Сахира, где заменит травмированного Ромена Грожана. Об этом сообщила пресс-служба американского гоночного коллектива.



«После того как было утверждено, что для Ромена лучше всего будет пропустить хотя бы одну гонку, решение посадить в машину Пьетро далось довольно легко. Он знаком с нами, поскольку последние два сезона проводил в команде в качестве тест-пилота и резервиста.

Очевидно, для него это хорошая возможность. Он был терпеливым и долго готовился к этой возможности — теперь она появилась. Вот почему мы хотим, чтобы он был в машине. Уверен, Пьетро хорошо справится. Вызов в последнюю минуту требует очень больших усилий, но, как я уже сказал, думаю, это правильный поступок для команды», — заявил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.