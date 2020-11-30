Фиттипальди прокомментировал новость о своём дебюте в Формуле-1

Бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди прокомментировал известие о том, что он заменит Ромена Грожана в составе «Хааса» на Гран-при Сахира Формулы-1.
«Самое важное, я рад, что Ромен в безопасности и здоров. Все мы счастливы, что его травмы относительно невелики после столь серьёзного инцидента. Очевидно, это неидеальные обстоятельства для моей первой возможности выступить в Формуле-1, но я невероятно благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за их доверие.
Я много был с командой в этом сезоне — и на трассе, и работая на симуляторе, так что знаком с рабочими процедурами во время уик-энда Гран-при. Будет захватывающе впервые в карьере стартовать в Формуле-1. Я выложусь по максимуму и с нетерпением жду первой пятничной тренировки в Бахрейне», — приводит слова Фиттипальди пресс-служба «Хааса».
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