«Это теракт, может быть? Страшно». Российский фотограф — о работе на месте аварии Грожана

Российский фотограф Евгений Сафронов, работавший на Гран-при Бахрейна Формулы-1, рассказал, как стал свидетелем ужасной аварии Ромена Грожана на первом круге гонки.



«Старт гонки я снимал изнутри связки первого и второго поворотов. Пелотон пронёсся, я ещё старался снимать в спину и видел, что там продолжается борьба. Спустя секунды раздаётся очень громкий взрыв, и в небо поднимается столб пламени.

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Непонимание, что происходит. Хватаю камеру и бежать. Из низины второго поворота ещё ничего не видно. Бегу.

В голове две мысли: или это авария и там всё ужасно, ибо взрыв был очень жёсткий. Или это теракт, может быть? Страшно.

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Поднимаюсь в горку и вижу горящую машину. Чёрт, в камере совсем другие параметры, все в кашу. Делаю несколько кадров издалека. Страшно. В тот момент я ещё с ужасом думал, что пилот внутри.

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Оставляю длиннофокусный объектив, хватаю камеру поменьше и бегу ещё ближе. Чувствуется жар пламени и дико воняет едким запахом. Снимаю ближе и вижу, как вдалеке Грожана ведут от медицинской машины в скорую. В голове одна мысль: «Живой!!»

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Ещё тушат огонь вокруг машины и землю вокруг — догорает топливо. Один за другим опустошают огнетушители. Но восхищает, как чётко работают службы, знают, что делать. Продолжаю снимать. Приехала охрана, и всех медиа начали отодвигать и прогонять. Вежливо. Корректно, но настойчиво.



Вот лежит оторванное колесо в десятке метров от дымящийся машины. Под ногами хруст, это я случайно наступил на какую-то карбоновую деталь. Вокруг в большом радиусе куча мелких карбоновых деталей. Издалека снимаю то, что осталось от некогда болида Формулы-1. Ужасает та дыра в гардрели (спецзабор вокруг трассы). Или это сила удара, или последствия взрыва. Или вместе взятое.

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Когда начали срезать остатки ограждения, вновь вспыхнуло пламя. Топливо на песке. У кого-то загорелись ноги. Быстро потушили.

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Ужасная авария. Было очень страшно. Каким чудом Роман остался в сознании после такого столкновения и взрыва огромной силы. Как он смог отстегнуться и выбраться из лежащей на боку машины. Герой!

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Как круто сработали ФИА и медицинская машина. Как чётко действовали маршалы и пожарные. Спасибо им всем!

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Главное, что Роман в порядке», — написал Сафронов в своём «инстаграме».