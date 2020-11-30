«Спасибо детям, которые вытолкнули его из огня». Жена Грожана написала эмоциональный пост

Марион Грожан, супруга пилота «Хааса» Ромена Грожана, написала эмоциональный пост в социальной сети после вчерашней жуткой аварии своего мужа на Гран-при Бахрейна.



«Очевидно, я не спала этой ночью. Честно говоря, не знаю, что вам написать. Я просто знаю, что это хороший способ отвлечься. Мне это всегда помогало.

В любом случае… Не собираюсь врать, мне трудно описать всё словами. Это рассмешит его [Ромена], ведь он знает, какая я болтушка.

Я даже не знала, какое фото выбрать для публикации. Какой образ сохранить из вчерашнего дня? Пламя? Его, на расстоянии вытянутой руки от спасителей? Обломки машины? Выбрала эту, на которой мы оба в титульных футболках GP2. Я иногда сплю в ней. Хотя предпочла бы, чтобы там было написано «супергерой», а не «чемпион». Но, если потребуется, мы сделаем такой экземпляр на заказ. В первую очередь для детей, потому что так мы объясняли необъяснимое.

Я хочу выразить благодарность всем вам, кто проявил поддержку и доброту. Спасибо семье Жюля Бьянки, его отцу Филиппу, о котором я всё время думаю. Самому Жюлю. Кевину Магнуссену за его слова. Команде Canal+ за их деликатность. Я кого-то могу забыть, так что простите меня.

Спасибо нашим детям, которые вытолкнули его из огня. Всё обошлось благодаря его смелости, стойкости, силе, любви, физической подготовке, которая, вероятно, тоже сохранила его в живых (Ким, Дэн, люблю вас). Вчера потребовалось не одно чудо, а несколько. Целую вас», — написала Марион.

Фото доступно на странице Марион Грожан в «Инстаграме».