Хэмилтон — Ферстаппену: надеюсь, ты никогда не будешь боссом моей команды

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон шуткой ответил на слова Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который заявил, что, будучи на месте босса команды Формулы-1, он бы выгнал гонщика, пожелавшего сняться с Гран-при при виде серьёзной аварии.
«Надеюсь, ты никогда не будешь боссом моей команды. Мне жаль всех, кто станет твоими пилотами в будущем», — сказал семикратный чемпион Формулы-1 на пресс-конференции после Гран-при Бахрейна.
Макс, правда, подчеркнул, что не сильно рассчитывает на такой вариант развития событий.
«Я надеюсь, что никогда не буду руководителем команды», – добавил Ферстаппен.
Напомним, Ферстаппен не поддержал идею о том, что пилотам следует предоставить возможность сняться с гонки, если они не захотят продолжать заезды после серьёзных аварий на трассе.
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