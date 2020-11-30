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Хэмилтон — Ферстаппену: надеюсь, ты никогда не будешь боссом моей команды

Хэмилтон — Ферстаппену: надеюсь, ты никогда не будешь боссом моей команды
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон шуткой ответил на слова Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который заявил, что, будучи на месте босса команды Формулы-1, он бы выгнал гонщика, пожелавшего сняться с Гран-при при виде серьёзной аварии.

«Надеюсь, ты никогда не будешь боссом моей команды. Мне жаль всех, кто станет твоими пилотами в будущем», — сказал семикратный чемпион Формулы-1 на пресс-конференции после Гран-при Бахрейна.

Макс, правда, подчеркнул, что не сильно рассчитывает на такой вариант развития событий.

«Я надеюсь, что никогда не буду руководителем команды», – добавил Ферстаппен.

Напомним, Ферстаппен не поддержал идею о том, что пилотам следует предоставить возможность сняться с гонки, если они не захотят продолжать заезды после серьёзных аварий на трассе.

Ферстаппен против того, чтобы пилоты решали, сниматься ли с гонки после серьёзных аварий
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