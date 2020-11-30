Оруджев: считаю, Квята наказали незаслуженно, ему некуда было деться
Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев прокомментировал столкновение между Даниилом Квятом и канадским пилотом «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом на рестарте гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1. После столкновения автомобиль Стролла перевернулся, а Квят получил штраф от стюардов гонки. Судьи присудили Даниилу 10-секундное наказание и дали два штрафных балла.
«Про Квята считаю, что его незаслуженно наказали. Он был внутри и довольно рано туда поехал. Когда произошёл контакт, Квят был полностью на внутреннем поребрике, деться было некуда. Не очень понял, почему его наказали», — заявил Оруджев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Даниил Квят финишировал в гонке Гран-при Бахрейна на 11-м месте.
Квят поучаствовал в двух опаснейших авариях. Первая могла преследовать Даниила всю жизнь
К эпизоду с Грожаном никаких вопросов, но по делу ли Квята жёстко оштрафовали за переворот Стролла?
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