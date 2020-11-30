«С любовью к жизни». Попавший в жёсткую аварию Грожан поделился фото из больничной палаты

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, который попал в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна и был госпитализирован, опубликовал в своём «инстаграме» фото из больничной палаты.
На снимке французский гонщик улыбается и демонстрирует одну из повреждённых рук – после аварии у Ромена остались ожоги на тыльной стороне в районе обоих запястий.
«Большое вам спасибо за все ваши сообщения. С любовью к жизни», — написал Ромен под снимком.
Фото доступно на странице Ромена Грожана в «Инстаграме».
Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь. По последней информации, французского пилота могут выписать уже завтра, 1 декабря.
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