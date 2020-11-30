Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«С любовью к жизни». Попавший в жёсткую аварию Грожан поделился фото из больничной палаты

«С любовью к жизни». Попавший в жёсткую аварию Грожан поделился фото из больничной палаты
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, который попал в жуткую аварию на Гран-при Бахрейна и был госпитализирован, опубликовал в своём «инстаграме» фото из больничной палаты.

На снимке французский гонщик улыбается и демонстрирует одну из повреждённых рук – после аварии у Ромена остались ожоги на тыльной стороне в районе обоих запястий.

«Большое вам спасибо за все ваши сообщения. С любовью к жизни», — написал Ромен под снимком.

Фото доступно на странице Ромена Грожана в «Инстаграме».

Грожан после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь. По последней информации, французского пилота могут выписать уже завтра, 1 декабря.

«Спасибо детям, которые вытолкнули его из огня». Жена Грожана написала эмоциональный пост
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020